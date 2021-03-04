شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يوصي بتوزيعات 20.58 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توصية مجلس إدارته بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 20.58 فلس لكل سهم، ما يمثّل 46.6% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وتخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 4 أبريل 2021. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم عن السنة المالية 2020، مقارنةً بـ 2.6 مليار درهم خلال العام 2019، وقد أظهر المصرف مستويات عالية من الانتعاش والتعافي عبر أنشطته مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 73% خلال النصف الثاني 2020 مقارنة مع النصف الأول 2020 رغم التحديات التي نتجت عن جائحة «كوفيد-19»، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات بنسبة 10% تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وزيادة زخم الأعمال. ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.94% ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.8% في ديسمبر 2020 عقب تعديل توزيعات الأرباح، بما حقق معدلات قوية أعلى من المتطلبات التنظيمية. وقد أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي خلال العام 2020 عن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى نسبة 40% من رأس ماله المصدر، استجابةً لاهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالمصرف، وتماشياً مع جهوده والتزامه بتنويع قاعدة مستثمري المصرف.