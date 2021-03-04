ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يدفع أسهم أوروبا للهبوط.. نيكاي يتراجع

هبطت الأسهم الأوروبية الخميس بعد مكاسب استمرت على مدى ثلاث جلسات إذ أثرت قفزة لعوائد السندات الأمريكية سلبا على شهية المخاطرة عالميا، فيما قادت أسهم شركات التعدين والسفر ذات الثقل التراجع. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة، إذ انخفضت أسهم شركات التعدين 2.8 بالمئة وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.6 بالمئة. وانخفضت أسهم شركتي ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب المدرجة في المملكة المتحدة 5.2 بالمئة و4.3 بالمئة على الترتيب، بعد أن انخفضت أسهمهما المدرجة في أستراليا بفعل انقضاء الحق في توزيع أرباح. وانخفض سهم لوفتهانزا الألمانية للطيران قرابة اثنين بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسائر قياسية لعام 2020 وقلصت خططها للقدرة الاستيعابية في 2021 مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي مقياس لتكاليف الاقتراض العالمية، متجاوزة 1.45 بالمئة أمس الأربعاء إذ يترقب المستثمرون زيادة التضخم مع استمرار الحكومات في ضخ المال في الاقتصاد العالمي وإحراز حملات التطعيم من فيروس كورونا تقدما.

نيكاي يغلق عند أقل مستوى في شهر

نزل المؤشر نيكاي الياباني الخميس إلى أقل مستوى في شهر، إذ باع المستثمرون أسهم الشركات ذات الثقل ومن بينها مجموعة سوفت بنك وفاست للتجزئة، واقتفى المؤشر أثر تراجع في العقود الأمريكية الآجلة خلال التداولات في آسيا. وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على انخفاض 2.13 بالمئة مسجلا 28930.11 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الخامس من فبراير شباط، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 بالمئة إلى 1884.74 نقطة. وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت «هناك غموض فيما يتعلق بتحرك عائدات السندات الأمريكية مما يجعل توقعات السوق غير واضحة». وهبط سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 5.45 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك 5.19 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.43 بالمئة. لكن سهم شركة هيتاشي زوسن قفز 19.48 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة الطاقة والبنية التحتية طورت بطارية صلبة عالية القدرة. (رويترز)