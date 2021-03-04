تحدٍ رياضي استثنائي فوق أكبر نافورة راقصة في العالم في دبي

شهدت دبي تحدياً رياضياً فريداً من نوعه بعدما أجتمع رياضيّا ريد بُل الإسباني هوارسيو لورينز والبرازيلي رافايل غوبيرنا للمشاركة في عرض حصريّ جريء وغير مسبوق للإضاءة على سحر نافورة النخلة «ذي بوينت» في نخلة جميرا - دبي من أجل إثبات أنه لا يوجد شيء مستحيل في عالم المغامرة الرياضية. هذا الأداء الاستثنائي الفريد، الذي يجسّده فيلم قصير يعرض الآن على تلفزيون ريد بُل (Red Bull TV) بعنوان «ذي برايكينج بوينت» (The Breaking Pointe)، لا يشمل التحليق المظليّ العادي الذي اعتدتم عليه فحسب، فمع خلفيّة مشهدية رائعة متمثلة بمنتجع أتلانتس النخلة ذي الشهرة العالمية في نخلة جميرا، استعان لورينز وغوبيرنا بمظلة مدفوعة بمروحة «باراموتر» للانطلاق نحو السماء وهما يحومان بين أعمدة مياه نافورة النخلة التي كانت قريبة جداً منهما إلى حد أنهما كانا يشعران بها. ويقوم الرياضيان في الفيلم، بالتعاون مع فريق كبير من المتخصصين، بعرض ما يتطلبه القيام بمجازفة من هذا النوعK وهذه ليست بالتأكيد مجرّد مناورة بسيطة تقتضي التوجه صعوداً والتحليق، إذ ثمة تدريب يسبق الحدث، ودراسة هندسية، إضافة إلى الكثير من محاذير السلامة، من دون أن ننسى جلسات التمرين المكثفة والتدريب على تصميم الحركة في الجو. وقال لورينز: «بمجرّد ما أتيحت لنا الفرصة، أردنا التحليق هناك!» وأضاف الرياضي محترف التحليق المظلي: «التحدي الأقصى تمثّل في أننا كنا نحلّق ليلاً، وهذا يعني أن مستوى الرؤية منخفض، لذا كنا في حاجة لمعرفة المنطقة بشكل جيد مسبقاً». وتابع: «كان علينا كذلك أن نعرف كيف يمكننا 'اللعب' مع النافورة... إذ كان هذا شيئاً جديداً بالنسبة إلينا. ومع دفق قوي كهذا للمياه المنطلقة بسرعة نارية صعوداً حتى 100 متر، كانت المهمة كبرى، لذا كان علينا أن نكون مستعدين بشكل جيد». لورينز، ومعه زميله الرياضي وصديقه غوبيرنا، عملا لبعض الوقت قبل مجيئهما إلى دبي على مناقشة ما سيقدمانه من حركات وتصميمها في الجو، إضافة إلى التدريب عليها، وفور وصولهما إلى الإمارة، انكبّ الثنائي، ومعهما الفريق المعني بالمشروع بكامله، على إجراء تجارب خلال النهار في صحراء «مرغم» على مدى يومين. وما قد يجهله الكثير من هواة الرياضات والمغامرات القصوى هو أن أجهزة «باراموتور» تتطلب أن تكون مضبوطة ومعدّلة بحسب الموقع الذي ستُستَعمل فيه. وقال لورينز: «كنا نختبر أجهزة الباراموتور خلال التمرين، ونقوم بتعديل الطائرة الشرعية والفرامل بناء على ذلك». وأضاف: «رافايل (غوبيرنا) عانى من مشكلة صغيرة في محركه». ويوضح غوبيرنا من جهته: «لم يكن المحرك يعمل بطاقة كافية للتحليق بشكل جيد، إذ قبل وصولنا إلى دبي، استُعمِل في أوروبا على مرتفعات عالية. لذا، كان عليَّ أن أعيد ضبط المُفحِّم داخل المحرّك في الجو». وأضاف: «في أول تجربة طيران فوق المياه، كسرت إحدى المراوح. لم أستطع فعلاً أن أفهم ما الذي كان يحصل. ثم انكسرت مروحة أخرى. وكنا في حاجة في النهاية إلى محرك احتياطي». رفض الفريق بكامله الاستسلام، وعمل الجميع بلا كلل ليكونوا «جاهزين للنافورة» وليوم العرض، وكانت النتيجة، مثلما يظهر في الفيديو، أكثر من رائعة. و تابع غوبيرنا: «كان من الرائع جداً بالنسبة إلينا أن تنتهي الأمور بالنحو الذي خلصت إليه. كانت العملية بلا شك مليئة بالتحديات، من البداية وحتى النهاية» و «بعد رحلة طويلة، كانت النتيجة النهائية مذهلة! بذل الفريق جهداً فائقاً لتحقيق هذا الأمر». و استطرد قائلاً: «العرض الأبرز بالنسبة لي كان اللعب بين الأعمدة الخارقة للمياه الصاعدة مع رافايل، وهو ما لم نفعله سابقاً؛ بدا الأمر جديداً وقوياً فعلاً، مع بلوغ المياه مستويات عالية جداً قربنا». كذلك أظهر الفيلم القصير «ذي برايكينج بوينت»، تطلب تقديم هذا العرض الكثير من العمل، وأحد أبرز الأوجه لذلك هو تعلم كيفية الملاحة بين أعمدة مياه النافورة. وفيما كان على كل من الرياضيَّين تأدية تصميم حركات مختلفة، عَمل لوريز وغوبيرنا على دراسة اتجاهات المياه بدقة لا متناهية كي لا ينتهي الأمر بهما في مرمى الدفق القوي المنطلق صعوداً. وشرح مدير السلامة آلن غايتس: «من الواضح أن السلامة أساسية، ثمة الكثير من أدوات السلامة التي نضعها على أجهزة الباراموتور» ، وأضاف: «كل رياضي استعمل نظامَين مظلّيَين، النظام الأساسي الذي قادا من خلاله بشكل عادي، بينما كان في إمكانهما استعمال مظلة احتياطية في حاول وقوع أي طارئ أو مواجهة عطل تقني». وتابع: «عندما نطير فوق المياه، من الإلزامي كذلك ارتداء سترة نجاة تفتح بشكل آلي أو يدوي. كذلك لدينا دائماً قوارب نجاة، دراجات مائية وغطاسون.. من المهم أن يكون لدينا فرق عديدة متخصصة في الإنقاذ والسلامة».

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