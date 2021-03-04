شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السويد تداهم شقة بعد هجوم السكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - (رويترز)

داهمت الشرطة السويدية، شقة في بلدة فيتلاندا بجنوبي البلاد في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد هجوم بسكين يشتبه في أن دوافعه إرهابية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطِرة.

وأصاب رجل في العشرينات من عمره سبعة أشخاص في البلدة السويدية الصغيرة قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه وتعتقله.

وقالت الشرطة إن تفاصيل التحقيق دفعتها للنظر في دوافع إرهابية محتملة. ويُعالج المهاجم في المستشفى. كما تم نقل المصابين السبعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت «صحيفة داجنز نيهتر»، أن الشرطة داهمت شقة في فيتلاندا يعتقد بأنها منزل المهاجم في وقت متأخر الأربعاء، وحصلت على أدلة وتحدثت إلى الجيران. ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم، لكنها قالت إن له سجلاً لديها لارتكابه جرائم غير خطِرة.



