شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده ينهي تسجيل «شِلها يا بو سلمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى «فنان العرب» المطرب السعودي محمد عبده من أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم «شِلها يا بو سلمان». ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» عبر مختلف حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية معلقة عليها بالقول: «بكلمات تعبر عن عمق الحب بالوطن وببالغ الفخر والاعتزاز، يغني«فنان العرب»أغنية جديدة على ألحان من تراث الوطن في أغنيته الجديدة..ترقبوها».