حالتها تشبه «لافين» .. «الشارقة الخيرية» تناشد أهل الخير لإنقاذ «صباح»

الشارقة: ”الخليج 365”

تسابق جمعية الشارقة الخيرية الزمن لجمع وتوفير 8 ملايين درهم لإنقاذ الطفلة السورية «صباح» وتوفير العلاج لها، حيث تعاني مرض ضمور العضلات الشوكي من النمط الأول بحسب التقرير الطبي، الذي أكد على خطورة الحالة الصحية للطفلة التي لم تكمل عامها الثاني بعد، والحاجة الماسة لسرعة تلقيها العلاج في الوقت الذي عجز والداها عن فعل أي شيء لأجلها سوى دموع تنفطر لها القلوب. وفي ضوء رسالتها الإنسانية المستندة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتأكيداً على نهجها وسياستها في رسم البهجة على وجوه المحتاجين ومسح دموعهم وتخفيف أوجاعهم، مضت جمعية الشارقة الخيرية وعقدت العزم على تبني حالة الطفلة «صباح» مراهنة على دعم المحسنين أصحاب القلوب الرحيمة في مبادراتهم الطيبة نحو إغاثة المكروبين والوقوف إلى جانبهم، مشيرة إلى إمكانية التبرع عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني والرابط الذكي إلى جانب الحسابات البنكية والخط الساخن. تفصيلاً، قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: في ضوء ما تفرضه علينا رسالة الإنسانية والمسؤولية التي قُدر لنا أن نكون حامليها، نناشد أصحاب القلوب الرحيمة لتقديم الدعم الكامل ليكون في استطاعتنا توفير نفقات علاج طفلتنا «صباح»، حيث إن حالتها الصحية في تدهور شديد للغاية، وتأخر حصولها على العلاج يعني تقلص فرص بقائها على قيد الحياة، بحسب التقرير الطبي، وتكاليف العلاج باهظة للغاية وتعد التكلفة الأضخم في حالات طلبات المساعدة العلاجية، حيث تسعى الجمعية لتخليص الطفلة من مرضها الذي رافقها منذ اللحظة الأولى لاستقبالها الحياة، ورسم الفرحة على وجوه والديها. وأكد أن الجمعية تفتح كافة قنوات التبرع المتاحة لاستقبال تبرعات المحسنين ودعمهم، مؤكداً على ثقته الكبيرة في تجاوب المحسنين وتفاعلهم بسخاء وجمع تكلفة علاج الطفلة «صباح». وقال ابن خادم: «قد عهدنا متبرعينا من قبل في مواقف عدة وكانوا خير داعم، ما يعكس مدى حب شعب دولة الإمارات والقاطنين فيها للخير ومساعدة المحتاجين». وتشبه حالة الطفلة «صباح» حالة الطفلة العراقية «لافين»، التي حصلت صباح اليوم (الخميس 4 مارس) على الحقنة الأغلى في العالم، بعد أن تكفّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها في «مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال»، وتعاني كلا الطفلتين ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية.