شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11313 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13886 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 4365 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، أطس للاستثمار والصناعات الغذائية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، 135 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 105 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، أصول للوساطة في الأوراق المالية 618.2 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة القابضة المصرية الكويتية 150 ألف سهم.

وفيما اشترى مجلس إدارة شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 13 ألف سهم، 1000 سهم، 170 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 600 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، موافقة مجلس الإدارة على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراه خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ، وسيتم إجراء مزيد من الدراسات حول الأسلوب الأمثل للتصرف في رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وسيتم بيع أسهم الخزينة خلال الفترة من 4 مارس الجاري إلى 6 مايو 2021 أو لحين بيع كامل الكمية.

في سياق منفصل قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة سى أي كابيتال القابضة لحين قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة للسهم للوقوف على مدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.