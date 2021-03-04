شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن1267 سيارة بقيمة 235 مليونا و707 ألفا و210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
وخلال شهر فبراير2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 98 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليون و668 ألف و 756جنيها .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 7 مليون و966 ألف و666 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 مليون و848 ألف و959 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 258 ألف و730 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 13مليون و74 ألف و355 جنيها .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير 2021 عن 1267 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 235 مليون و707 ألف و210 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و224 ألف 987جنيها .
ومن ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير الماضى 79 سيارة كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .