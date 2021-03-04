شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الاجتماع 37 لتنظيم الطيف الترددى للاتحاد الدولى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاجتماع السابع والثلاثون لفرقة العمل 5D الذي ينظمه قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات والذي يعقد افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 بمشاركة أكثر من 600 خبير ومتخصص من الدول الأعضاء بالاتحاد ومن مجتمع الصناعة وهيئات تنظيم الاتصالات ومنظمات الأمم المتحدة، وتعد فرقة العمل 5D هي الفريق المسئول بالاتحاد عن كافة الأمور المتعلقة بتنظيم الطيف الترددي الخاص بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) على المستوى الدولي.

وشارك الفريق المصري بالاجتماع للتنسيق وتقديم المساهمات والعمل على خروج الإطار التنظيمي الدولي لأنظمة التليفون المحمول بشكل يساهم في تطوير معايير جودة الخدمات ويعظم الاستفادة من موارد الطيف الترددي ويخدم نمو السوق محلياً، خاصةً في ظل التقدم التي أحرزته الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي تمهيداً لاستكمال الخطط التنموية في هذا المجال.

وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بإعداد الوثائق التنظيمية لقطاع الاتصالات الراديوية وإعداد المعايير القياسية الدولية بالطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، وإعداد وتحديث المعايير القياسية الدولية لأنظمة الجيل الخامس، والإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية القادم WRC-23والذي ينتظر أن يتيح طيف ترددي إضافي لأنظمة التليفون المحمول في عدد من النطاقات الترددية الجديدة.