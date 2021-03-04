سعر الريال السعودى اليوم الخميس.. يسجل 4.12 جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك تباينا ملحوظا، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك "مصرف أبوظبى الإسلامى" لـ 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار الأسترالي، التي يعتبر مؤشرا على النمو العالمي بسبب ارتباطه الوثيق بالسلع الأولية، مسجلا 0.7799 دولار أمريكي متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق، كما ارتفع قليلا الدولار النيوزيلندي الذي يرتبط أيضا بالسلع الأولية.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.49 %إلى 49647 دولارا.