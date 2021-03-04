شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

فى سياق متصل سجل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات كبرى 91.005 محتفظا بمكاسب 0.32 %حققها أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.85 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه.

18.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه.

18.96 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.81 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

18.98 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.79 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.79 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.82 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.