شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مريم فريد مساعدا لرئيس البريد للموارد البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتعيين مريم وحيد فريد مساعدا لرئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية.

وتتمتع مريم وحيد فريد بخبرة كبيرة في مجال إدارة الموارد البشرية تصل إلي 33 عاما تولت خلالها إدارة الموارد البشرية في العديد من البنوك وشركات الاتصالات وقطاع المشروبات والأغذية.

وساهمت بخبراتها العلمية والعملية في قياده وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية في جميع الشركات والبنوك والمؤسسات التي عملت بها حتي أصبحت الموارد البشرية شريكا فعالا يتماشى مع استرتيجيه تلك الجهات حيث قادت إدارة الموارد البشرية باستخدام أفضل النظم الفعالة لتطوير العنصر البشري وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية وتدريب العاملين على الأساليب الحديثة فى مجال الموارد البشرية وتقييم الآداء وتطوير المسار الوظيفي وإعداد القادة وتحليل وتقييم الوظائف.

وجدير بالذكر أن مريم وحيد حاصلة علي بكالريوس إعلام من الجامعة الأمريكية ودبلوم إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية وماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة الموارد البشرية(MBA).