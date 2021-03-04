شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: سوق النفط تواجه مخاطر لكن الوضع يتحسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة ريا للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إنه مقتنع ببواعث القلق حيال المخاطر والضبابية في أسواق النفط العالمية، لكنه أضاف أن الوضع يتحسن. تتزامن تصريحاته مع اجتماع عبر الإنترنت للجنة المراقبة المنبثقة عن مجموعة أوبك بلس. ويعقد وزراء المجموعة اجتماعاً الخميس للبت في سياسة الإنتاج. ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إلى قناة تلفزيون حكومية: «تساورني بلا ريب بواعث القلق نفسها التي سمعناها اليوم.. حيال الكثير من أوجه الضبابية والمخاطر، وبخصوص الإغلاقات. لكن، إذا فحصنا الوضع، فهو أفضل حالاً عنه قبل عام، أفضل مما كان خلال الخريف». (رويترز)