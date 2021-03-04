شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات سيبرانية جديدة تستهدف أجهزة «مايكروسوفت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أرسلت شركة «مايكروسوفت» في الأيام القليلة الماضية، العديد من التحديثات لأجهزة السيرفر العاملة بنظام «مايكروسوفت إكستشينج»، بعد اكتشافها عدد من هجمات اليوم الصفري التي تعرضت لها هذه الأجهزة. وفي هذا السياق دعت شركة «فاير آي»، إلى ضرورة قيام المؤسسات بإجراء عمليات التحقق وما إذا كانت قد تعرضت لأي نوع من عمليات الاختراق، وهل من الواجب إجراء عمليات التصحيح فقط. وقال تشارلز كارماكال، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التكنولوجيا لدى وحدة «مانديانت» التابعة لـ «فاير آي»: «لاحظت فاير آي بأن هذه الثغرات الأمنية يتم استغلالها بشكل عنيف ونحن نعمل بشكلٍ دؤوب مع العديد من المنظمات والشركات التي تأثرت بهذه الهجمات. حيث ندعم الشركات المتأثرة بهذا النوع من الهجمات من إجراء العديد من عمليات التصحيح في أقرب وقت ممكن، كما نوصي المؤسسات أيضاً بمراجعة أنظمتها بحثاً عن دليل أو أثر على أي عملية استغلال أو اختراق قد حدثت قبل نشر التصحيحات».