شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية كوفاكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم السودان الأربعاء أول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية كوفاكس، وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية «مطلع الأسبوع المقبل»، حسبما أعلنت وزارة مسؤولي الصحة. وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصاً. وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس: إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألفاً من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتباراً من الأسبوع المقبل. وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب في مؤتمر صحفي عن ارتياحه «لوصول أول شحنة من لقاح كورونا»، موضحاً أنه «سيقدم مجاناً والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه». وأشار إلى أن وصول اللقاح «خطوة رئيسية» في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم. وقالت إدريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل لتغطي 20% من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة. (أ.ف.ب)