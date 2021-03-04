«أستون مارتن» تطرح أول سيارة سباق جديدة مند 1960.. فيتل مستعد

أطلقت شركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة أستون مارتن، هذا الأسبوع، سيارة فورمولا 1 جديدة قبل عودتها إلى أشهر حدث لسباق السيارات في العالم. وكشف فريق أستون مارتن عن سيارة «AMR21» في حدث افتراضي تم بثه من لندن. وستتنافس AMR21 في بطولة العالم 2021، والتي تنطلق 28 مارس في البحرين. ويشاهد الملايين من المعجبين في جميع أنحاء العالم الفورمولا 1، وقد استخدم الجميع من فيراري إلى BMW إلى مرسيدس هذه الرياضة لتعزيز قوة علامتهم التجارية. وكانت آخر سيارة سباق من أستون مارتن هي DBR5، والتي كان يقودها روي سلفادوري وموريس ترينتينانت في سباق الجائزة الكبرى البريطاني عام 1960. وقال فريق أستون مارتن العائد لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات: إنه سيساعد سائقه سيباستيان فيتل على استعادة أفضل مستوياته هذا الموسم. وتوقع الفريق أن يرد بطل العالم أربع مرات الجميل بتقديم أفضل ما لديه بعد أن بدأ صفحة جديدة عقب فترة صعبة ومتقلبة مع فيراري. وكان آخر سباق فاز به السائق الألماني البالغ من العمر 33 عاماً في سنغافورة في 2019 بينما غاب فيراري عن مستواه العام الماضي في أسوأ موسم له منذ 1980. وارتكب فيتل أيضاً بعض الأخطاء الفادحة في العامين الأخيرين وتراجع أمام زميله الأصغر سناً شارل لوكلير القادم من موناكو فيما يتعلق بعدد الانتصارات والحصول على مركز أول المنطلقين والصعود لمنصات التتويج والنقاط. وقال منتقدون إن أيام مجد فيتل قد ولت لكن الابتسامة ارتسمت على وجه الجميع اليوم في حفل الكشف عن السيارة الجديدة وعبّر المسؤولون عن ثقتهم في فيتل. وأنهى الفريق، الذي بدأ مسيرته في فورمولا 1 تحت اسم جوردان في 1991، الموسم الماضي في المركز الرابع تحت اسم ريسنج بوينت وتحول إلى أستون مارتن في الموسم الجديد مع عودة شركة السيارات الرياضية البريطانية للبطولة لأول مرة منذ 1960. وقال المدير التقني أندرو جرين للصحفيين إن الفريق سيضع كل إمكاناته تحت تصرف السائق الألماني وسيحاول أن يجعل السيارة تناسبه أكثر. وأضاف أن فيتل في حالة رائعة وينسجم بسرعة كبيرة مع الفريق. وقال «يملك طريقة خاصة في القيادة لكن هذا لا يختلف عن أساليب القيادة التي رأيناها من السائقين الآخرين. سنساعده على تقديم أفضل ما لديه. وصل للقمة في مسيرته. سنرتكب خطأ إذا لم ننجح في مساعدته على تقديم أفضل مستوياته. أثق أننا سنضع سيباستيان في المكان المناسب». وحل فيتل بدلاً من المكسيكي سيرجيو بيريز ليكون زميلاً للكندي لانس سترول نجل الملياردير لورنس سترول مالك الفريق. (وكالات)

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