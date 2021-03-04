شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. سعر الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لليوم السابع أن أسعار الحديد تشهد استقرارا فى السوق المحلى بالرغم من انخفاض أسعار الخردة المستوردة والتي يستخدمها معظم مصانع الحديد كخام، مشيرا إلى أن المصانع المحلية ثبتت الأسعار ليتراوح سعر الطن بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.