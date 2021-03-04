شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبي بالمستهل.. و"شعاع" تطرح "أنغامى" ببورصة ناسداك نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسرًا 19.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2570.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 42.1 مليون سهم محققة ما قيمته 69.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والنقل بنسبة 1.30%، 0.34%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.50%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.18%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.03 مليون ورقة بقيمة 22.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، نجاحها في قيادة عملية الطرح الخاص لسهم شركة أنغامي-منصة تكنولوجيا البث الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستصبح أول شركة تكنولوجيا عربية، يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك"، ولعب شعاع دور مدير الإصدار للصفقة، والتي من المتوقع استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2021، كما تتوقع الشركة أن يكون لإتمام الصفقة أثرًا إيجابيًا على النتائج المالية للشركة للربع الثاني من عام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة أورينت يوان بي تكافل، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 8 مارس الجاري، للنظر في سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والتصديق عليها، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والتصديق عليها، وتعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية، ومناقشة تقرير الحوكمة للعام 2020، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة.

في السياق ذاته تعقد شركة أجيليتي للمخازن العمومية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري، وذلك لمناقشة البيانات المالية مدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

كما أعلنت بورصة دبي، إعادة التداول على أسهم شركة إعمار للتطوير – EMAARDEV بعد الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، تم إعادة التداول أيضًا على عقود المشتقات المرتبطة، وبدأ التداول على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني – EMIRATESNBD اليوم دون الحق في الأرباح.