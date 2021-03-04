الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل بين 25-28 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في محلات الدواجن والمجازر الرسمية. 

 

وقال مصطفى الفيومي إن الدواجن ستشهد إقبالا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 25-28- جنيها، وأضاف أن الدواجن البلدى سجلت 33-36 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدواجن المجمدة متاحة في منافذ التوزيع  وأسعار تتراوح بين  33-36 جنيها الكيلو، مشيرا إلى أن أسعار البيض الأبيض المزارع تتراوح بين 39-42 جنيها للكرتونة، و سعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها . 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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