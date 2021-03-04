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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 4-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري وتمسكت العملة الأمريكية أيضا بمكاسبها أمام أغلب العملات مع شيوع أجواء من الهدوء مجددا في أسواق الخزانة مما عزز المعنويات.
سعر الدولار اليوم
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.81 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.74 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.79 جنيه للشراء، 22.01 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليومتباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.89 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.