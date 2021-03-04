شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 4-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 4-3-2021، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر الدولار لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو لـ 18.81 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري وتمسكت العملة الأمريكية أيضا بمكاسبها أمام أغلب العملات مع شيوع أجواء من الهدوء مجددا في أسواق الخزانة مما عزز المعنويات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.81 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.