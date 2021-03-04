شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بافتتاحية التعاملات مدفوعة بارتفاع 4 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 1.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1475.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 1.018 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.17% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

كما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.41% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي إف إتش المالية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.57%، 0.26%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة فنادق الخليج، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 28 فبراير الماضي، وتم التوصية بتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 على المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق، وتخضع هذه المتوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة المقبل، وتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلسًا للسهم الواحد ما مجموعه 2.3 مليون دينار بحريني.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة البركة المصرفية، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6.7 مليون دولار أمريكي، وترحيل مبلغ 59.9 مليون دولار أمريكي للأرباح المستبقاة، والموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.