شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تحصد جائزتى أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة وأفضل مؤسسة فى إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا من مؤسسة جلوبال فاينانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهى المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن تسميتها كأفضل بنك استثمار فى الأسواق المبتدئة للمرة الأولى من قِبَل مؤسسة جلوبال فاينانس، وهى من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة المعنية بتغطية أداء الشركات المالية حول العالم. كما تم تصنيف الشركة من ِقبَل المؤسسة كأفضل شركة فى إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا، ضمن قائمة تصنيف أفضل بنوك الاستثمار على مستوى العالم خلال عام 2021.

ويأتى هذا التصنيف فى ضوء الخدمات التى تقدمها المجموعة المالية هيرميس بالأسواق المبتدئة، عقب مرور أربع سنوات فقط على التوسع بأعمالها خارج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنوعت إنجازات المجموعة المالية هيرميس بين احتلالها صدارة التصنيفات بالأسواق التى تعمل بها، وإدارة أبرز صفقات الترويج وتغطية الاكتتاب الناجحة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العام. فقد شهد عام 2020 احتلال المجموعة المالية هيرميس المركز الأول فى ترتيب شركات الوساطة ببورصة نيروبى للأوراق المالية، وكذلك المركز الأول من حيث الحصة السوقية للعملاء المؤسسيين النشطين بسوق باكستان. كما حصدت الشركة المركز الثانى من حيث قيمة التداولات بسوق نيجيريا على الرغم من إطلاق أعمالها بالسوق منذ أقل من عامين فقط، مما يعكس الإنجازات الكبيرة التى أحرزتها الشركة بالأسواق الجديدة التى توسعت بها مؤخرًا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة فى إتمام تقديم خدماته الاستشارية للبنك المتحد «UBL» بباكستان، فى صفقة بيع أصول والتزامات بنك «UBLT» التابع له فى تنزانيا إلى «Exim Bank Tanzania Limited»، وهى أولى صفقات الدمج والاستحواذ الدولية التى تنفذها المجموعة المالية هيرميس بأسواق شرق أفريقيا منذ توسعها فى السوق الكينى خلال عام 2017، والذى أصبح قاعدة للتوسع بأعمال الشركة على مستوى المنطقة.

وفى هذا السياق، أكد عَلى خالبى الرئيس التنفيذى لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، على أن حصاد الشركة لتلك التصنيفات المرموقة بمثابة شهادة قوية على الجهود الدؤوبة التى بذلها فريق العمل بدءًا من التوسع بأعمال الشركة بالأسواق المبتدئة، ووصولاً إلى نجاحها فى احتلال مكانة رائدة بتلك الأسواق عقب سنوات قليلة من دخولها. كما يعكس ذلك التكريم مردود البصمة الفريدة للشركة فى تلك الأسواق التى تتسم بمقومات النمو الواعدة، ممّا أثمر عن انفرادها بتسهيل وصول العملاء بشكل مباشر إلى فرص استثمار جذابة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

ومن جانبه أشاد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن الخطوات السديدة التى اتخذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب على مدار العام بهدف تنويع باقة الخدمات المقدمة، سعيًا إلى الحد من تأثير حالة التباطؤ التى تشهدها أسواق الأسهم فى شتى أنحاء العالم، وكذلك لتحقيق السبق والريادة فى تقديم أفضل الخدمات الابتكارية فائقة الجودة التى تلبى احتياجات العملاء المتجددة. وأعرب جاد عن بالغ سعادته بتكريم الشركة تقديرًا لريادتها فى إدارة أبرز صفقات الدين على مستوى أسواق أفريقيا، والذى يأتى عقب نجاحها المشهود فى تمهيد الطريق للتوسع بأعمالها فى إدارة صفقات أدوات ترتيب الدين الجديدة مثل إصدار الصكوك وسندات التوريق فى السوق المصري.

وقد مثّل عام 2020 علامة بارزة لفريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح فى إتمام 24 صفقة كبرى بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام، تضمنت 14 صفقة فى أسواق الدين، كما نجح القطاع فى إتمام صفقتين لإصدار صكوك بقيمة 165 مليون دولار خلال عام 2020، وكذلك خمس صفقات توريق بقيمة 139 مليون دولار، وستة صفقات ترتيب دين بقيمة 422 مليون دولار، وذلك فى إطار مساعى الشركة لقيادة وتنفيذ كبرى صفقات ترتيب الدين عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

كما قامت المجموعة خلال أبريل 2020 بدور المستشار المالى والمنسق العالمى الأوحد، وكذلك المروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى تُعد أول صفقة من نوعها فى السوق المصرية. كما قامت الشركة خلال العام بدور المستشار المالى الأوحد والمنسق الرئيسى الأوحد، وكذلك المروج الأوحد وضامن التغطية للشريحة الثانية والثالثة بقيمة 10.9 مليون دولار و10.1 مليون دولار على التوالي؛ ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأنها نجحت فى إتمام الإصدار الرابع بقيمة 170 مليون جنيه خلال يناير من عام 2021.

وقد أثمرت الإنجازات التى أحرزها فريق المجموعة المالية هيرميس خلال العام عن حصاد العديد من الجوائز التقديرية المرموقة، والتى تضمنت احتلال قطاع البحوث بالشركة المركز الأول بين أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة للعام الثالث على التوالى خلال استطلاع مؤسسة Institutional Investor، والذى صنف أيضًا اثنين من أبرز محللى القطاع بالمركزين الثانى والثالث على التوالى ضمن فئة أفضل محللى البحوث بالأسواق المبتدئة. كما حصدت الشركة جائزة أفضل شركة وساطة من قبل مؤسسة Africa Global Fund، علاوة على فوزها بجائزة أفضل شركة وساطة فى أسواق كينيا ونيجيريا خلال احتفالية جوائز African Banking Awards تحت رعاية المؤسسة الدوليةEMEA Finance ، وكذلك فوزها بجائزة أفضل شركة وساطة خلال العام فى نيجيريا خلال احتفالية جوائز المؤسسة الإعلامية النيجيرية Business Day.

ويقوم فريق عمل جلوبال فاينانس بالشراكة مع العديد من الخبراء والمحليين على مستوى العالم، بتبنى مجموعة من المعايير الصارمة لاختيار المؤسسات المالية ضمن تصنيفهم من خلال إطار حسابى يقوم بجمع وتحليل البيانات الصادرة من بنوك الاستثمار، والحصص السوقية لكل منهم، وعدد وحجم الصفقات الذى تم تنفيذها بمختلف الأسواق، والخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرة على هيكلة الصفقات، ونطاق الأعمال، والجهود المبذولة لمعالجة مختلف الظروف السوقية، علاوة على القدرة على الابتكار، وأسعار الخدمات المقدمة، ومستوى الأداء خلال مرحلة ما بعد الاكتتاب، والمكانة والسمعة التى تحظى بها كل مؤسسة فى السوق.



كريم جاد

