شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 4-3-2021.. ويسجل 15.61 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 4-3-2021، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار "قرشين"، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا أيضا في "البنك التجارى الدولى cib" ليسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل بلغ الدولار أعلى مستوى أمام الين في سبعة أشهر اليوم الخميس إذ تلقى دعما من صعود أكثر انتظاما لعائدات الخزانة الأمريكية قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحدد الاتجاه الذي ستسلكه أسواق العملات والسندات العالمية.





وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.63 جنيه.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.73 جنيه.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.