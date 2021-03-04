شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بافتتاحية التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.52 نقطة ليصل إلى مستوى 5683.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 4.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6207.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4652.50 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4843.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 70 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3394 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.12%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 1.63%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسيكو للصناعات، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بالتعديل على نص المادة 14 من النظام الأساسي بزيدة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 إلى 8 أعضاء، وتمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

كما أعلنت شركة كامكو للاستثمار، نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وتم اعتماد البيانات المالية المجمعة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والتوصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والتوصية للجمعية العامة العادية بتعيين وليد عبد الله العصيمي كمراقب الحسابات الخارجي للشركة بدلًا عن بدر عادل العبد الجادر وذلك مراعاة لمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات الخارجي، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وتحولت شركة كامكو للاستثمار، للخسائر بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل صافي أباح 3.03 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 188.6%، وبلغت خسائر السهم 7.85 فلس مقارنة مع 12.47 فلس بنسبة انخفاض 162.95%.

في السياق ذاته تعقد شركة أجيليتي للمخازن العمومية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري، وذلك لمناقشة البيانات المالية مدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.