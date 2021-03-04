شكرا لقرائتكم خبر عن أصول 22 صندوقاً استثمارياً بالبورصة الكويتية تتجاوز 824.6 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي أصول 22 صندوقاً استثمارياً تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بأكثر من 29.9 مليون دينار (ما يعادل 99 مليون دولار) ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق إلى 824.6 مليون دينار بنهاية يناير بالمقارنة بـ 794.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبارتفاع قدره 3.7%.

وزاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم بنك الكويت الوطني «وطني» من خلال 7 صناديق استثمارية مقابل الانخفاض في 5 صناديق استثمارية لحصتهم في البنك خلال شهر يناير الماضي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وشهد شهر يناير خروج صندوق من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الرؤية مقابل عدم دخول أي من صناديق الاستثمار الجديدة الى قائمة أكبر المستثمرين.

كما سيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية في الكويت على تحركات مديري الاستثمار من خلال 16 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 5 صناديق استثمارية لحصتهم في البنك خلال شهر يناير الماضي.

وشهد الشهر دخول صندوقين جديدين الى قائمة اكبر المستثمرين، وهما صناديق الرؤية وثروة الإسلامي مقابل عدم خروج أي من الصناديق من قائمة أكبر المستثمرين.

وسيطر أيضا ارتفاع الوزن النسبي لسهم «أجيليتي» من خلال زيادة الوزن النسبي في 16 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في صندوقين استثماريين لحصته في السهم.

وزاد مديرو الاستثمار استثماراتهم في سهم زين بارتفاع الوزن النسبي في 16 صندوقا استثماريا مقابل الانخفاض في 5 صناديق استثمارية، وشهد شهر يناير دخول عدم دخول أو خروج أي من الصناديق في قائمة أكبر المستثمرين.

وسيطر ارتفاع الوزن النسبي لسهم بنك الأهلي المتحد من خلال ارتفاع الوزن النسبي في 5 صناديق استثمارية مقابل الانخفاض في صندوقين فقط، وشهد شهر يناير دخول صندوقين جديدين الى قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق فرصة المالي وكامكو الاستثماري مقابل خروج صندوقين ايضا من قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق ثروة الاستثماري والهدى الإسلامي.

وسيطر انخفاض الوزن النسبي لسهم بنك بوبيان من خلال انخفاض الوزن النسبي لكل الصناديق التي يستثمر بها خلال شهر يناير وعددها 6 صناديق استثمارية وشهد شهر يناير خروج صندوقين من قائمة أكبر المستثمرين وهما صناديق فرصة المالي والوطنية الاستثماري مقابل عدم دخول أي صندوق الى قائمة اكبر المستثمرين.

وشهد سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاع الوزن النسبي للسهم في 3 صناديق استثمارية مقابل الانخفاض في صندوق استثماري واحد لحصته في السهم.

وشهد شهر يناير دخول صندوقين جديدين الى قائمة اكبر المستثمرين وهما صناديق الدارج الاستثماري والمركز الإسلامي مقابل خروج صندوق واحد من قائمة أكبر المستثمرين وهو صندوق الرؤية.