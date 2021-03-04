شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أوبك بلس يدرس اليوم تمديد خفض إنتاج النفط وخيارات أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع كبار منتجي النفط داخل أوبك وحلفائها اليوم الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن.

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي.

وتضع أوبك+ تمديد خفض إنتاج النفط ضمن خيارات أخرى اجتماع اليوم. واختتم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن أوبك+ أعماله مساء أمس الأربعاء، دون توصية بخصوص سياسة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي تعاملات أمس الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، بما يعادل 0.25%، إلى 59.90 دولار للبرميل، متعافية بعد تكبد خسائر لثلاثة أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.38%، إلى 62.94 دولار للبرميل بعد تكبد خسائر لأربعة أيام.