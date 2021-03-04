شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي للصناعات الثقيلة تتعاون مع أرامكو السعودية في مشروع الهيدروجين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، عن توقيع صفقة مع شركة أرامكو السعودية للتعاون في مشروع للهيدروجين.

وبموجب الصفقة، تستورد شركة "هيونداي أويل بنك"، وحدة التكرير التابعة لهيونداي القابضة، غاز البترول المسال من أرامكو السعودية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، المستخرج من موارد الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

وسيتم توفير الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، إلى أرامكو السعودية لاستخراج النفط الخام من حقول النفط. وتخطط شركة "هيونداي أويل بنك" لبيع الهيدروجين الأزرق كوقود للمركبات ومحطات الطاقة الحرارية أو لاستخدامه في معدات إزالة الكبريت.

وتخطط "هيونداي أويل بنك" أيضا لإنشاء 300 محطة شحن هيدروجين بحلول عام 2040 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وسيتم تزويد "هيونداي أويل بنك" بالأمونيا الزرقاء التي تشير إلى الأمونيا التي يتم إنتاجها مع التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، لاستخدامها كوقود لغلاية الغاز الطبيعي المسال لها التي سيتم بناؤها بحلول عام 2024.

وتماشيا مع مشروع الهيدروجين، تقوم شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، وهي شركة فرعية تابعة لهيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بتطوير سفن يمكنها حمل غاز البترول المسال والكربون في نفس الوقت؛ كما تقوم بتطوير ناقلات الأمونيا والسفن التي تعمل بوقود الأمونيا.

وتمتلك كوريا لبناء السفن ثلاث شركات لبناء السفن هي شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وشركة هيونداي ميبو دوكيارد.

وفي الشهر الماضي، قالت هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، إنها جذبت نحو 800 مليار وون (720 مليون دولار أميركي) من خلال طرح عام أولي لوحدة إصلاح السفن المملوكة بالكامل "هيونداي غلوبال سيربيس" لحشد الاستثمار في أعمال الهيدروجين.

يشار إلى إن شركة أرامكو السعودية خفضت مؤخرا، إمدادات خام النفط تحميل فبراير إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين.