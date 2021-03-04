شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: "شهية السوق" تحدد إدراج المزيد من أسهم "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، إن الحكومة السعودية ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في "أرامكو"، وذلك عندما تتحسن أحوال السوق وعند رؤية انفتاح أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف الرميان، في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر للطاقة، أقيم مؤخرا، أن القرار يبقى بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، بحسب صحيفة عكاظ.

وتزامنا مع إعلان الرميان رغبة الحكومة إدراج المزيد من أسهم أرامكو في السوق، سجل السهم بنهاية تداولاته أمس الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.74% عند مستوى 35.05 ريال وهو أعلى مستوياته في أكثر من شهر، بقيم تقترب من 316.85 مليون ريال، قسمت على 9.08 مليون سهم.

ويعد وزن سهم الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي للشركات المتداولة حاليا قرابة 9%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 7.01 تريليون ريال.