شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الاستقرار الايجابي- تحليل - 4-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد بتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, كذلك استمرار ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 128.25 يعزز توقعنا الصاعد لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المتمثل بمستوى 129.60 ليسهل مهمة الوصول نحو 130.75 والذي يشكل الهدف الثاني للتداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.65 و 129.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد