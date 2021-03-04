شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر دون الحاجز-تحليل - 4-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الجانبي بتمركزه المتكرر ضمن المسار الضيق والمتمثل بالحاجز المستقر عند 149.60 بينما يشكل مستوى 147.85 الدعم أمام التداولات التصحيحية الهابط.

حاليا, قد نبدأ بترجيح التذبذب السلبي بشرط ثبات الحاجز المذكور سابقا لنتوقع استهداف السعر بشكل أولي لمستوى 147.85 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 145.95 خلال التداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 149.60 و 148.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز