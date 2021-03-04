شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إشارة سلبية– تحليل - 4-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بخروجه من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ من الرسم المرفق محاولة الثبات دون الدعم المستقر عند 1170.00 لينتقل بذلك للمسار التصحيحي الهابط خلال الفترة القادمة.

ما يدعم المحاولات السلبية, ثبات الحاجز المستقر عند 1230.00 ليزيد ذلك من فرص هبوط التداولات قريبا نحو 1105.00 و 1070.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط