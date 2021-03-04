شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحاول الصمود فوق الدعم– تحليل -4-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متصديا لسلبية مؤشر ستوكاستيك بثباته فوق الدعم الممتد نحو 4.0900 ليحافظ بذلك على فرص تجديده قريبا للمحاولات الصاعدة, ففي حال تجميعه للعزم الإيجابي من جديد فإن ذلك سيسهل مهمة وصوله قريبا نحو 4.2400 ومن ثم ليلامس الهدف الرئيسي المتمركز عند 4.4200.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتقديمه لإغلاق سلبي دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات تصحيحية هابطة لنتوقع تكبده بذلك لخسائر واضحة بانجذابه نحو 3.8810 و 3.5200 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0900 و 4.2400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم