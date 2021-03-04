شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع وسط توقعات نمو قياسي للاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار الأربعاء مع توقع المستثمرين نموا أمريكيا قويا قياسا إلى مناطق أخرى، بينما تراجع الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر. زادت رهانات المستثمرين على النمو الأمريكي وارتفاع التضخم بينما تعكف الحكومة على تحفيز مالي جديد، في حين تتنامى التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أقرب إلى تطبيع السياسة النقدية عما كان معتقدا من قبل.

وفي العملات المشفرة، تماسكت بيتكوين قرب 49 ألف دولار تقريبا، بعد تراجع حاد عقب أن بلغت المستوى القياسي المرتفع البالغ 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، «أنظار السوق اليوم على فروق النمو بين ولايات متحدة تتعافى وأوروبا تتعثر.»

أظهرت بيانات تجدد الركود على نحو شبه مؤكد بمنطقة اليورو في ظل استمرار إغلاقات كوفيد-19 التي تعصف بقطاع الخدمات.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع وظائف القطاع الخاص 117 ألفا الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات.

لكن «من المتوقع أن يكون التوظيف قويا» عندما تصدر الولايات المتحدة أرقام فبراير يوم الجمعة، حسبما ذكر مانيمبو.

وارتفع مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 90.924، بينما هبط اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.2068 دولار.

وواصل الين الياباني انخفاضه، ليسجل 107.15 ين للدولار، أضعف سعر له منذ 23 يوليو.

واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وارتفع أمام اليورو بعد الإعلان عن ميزانية ضخمة تستهدف تنشيط الاقتصاد البريطاني الذي يستعد للخروج من الإغلاقات.

وصعد الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3955 دولار. (رويترز)