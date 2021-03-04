الإسكان تعلن الموعد النهائي لتسليم وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المهندس أحمد حسن، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم مشروع سكن مصر بالكامل داخل المدينة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف المهندس أحمد حسن، في تصرح خاص لـ"اليوم السابع، أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 117 عمارة بحوالي 2808 وحدة بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى أنه تم تسليم نحو 37 عمارة بواقع 888 وحدة بمطقة الداون تاون، موضحا أن إجمالي الوحدات التي تم تسليمها للحاجزين حتى الان بلغ حوالى 3672 وحدة من إجمالي 10 الاف وحدة بالمدينة.

وأشار إلى أنه من المستهدف انهاء تسيم كافة وحدات المشروع بمنطقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامى في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، موضحا أن الوحدات التي يتضمنها موقع المشروع حوالى 207 عمارة بواقع 4968 وحدة ، بينما من المستهدف إنهاء تسليم كافة وحدات المشروع بمنطقة الداون تاون في 30 سبتمبر المقب.

كان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عقد تفقد السبت الماضى، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، واستهل المهندس محمد مصطفى، الجولة، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومشروع 262 عمارة "إسكان اجتماعي"، ومنطقة 390 فداناً "إسكان اجتماعي"، ومشروعات المدينة المختلفة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وحل جميع المشكلات، والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تابع مسئولو جهاز حدائق أكتوبر، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تشمل الأعمال الجارى تنفيذها رفع كفاءة الطرق لبعض الشوارع والطرق الرئيسية بجانب تنفيذ طبقة الأسفلت بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم زراعة مساحة حوالى 5 آلاف م٢ مسطحات خضراء، لتكون متنفسا لسكان المشروعات السكنية المختلفة، مضيفاً أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة دهشور ومناطق إبنى بيتك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.