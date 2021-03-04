شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة استيراد الشاى 25 مليون دولار فى نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من الشاى فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الشاي نحو 25 مليون و383 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 29 مليون و329 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 3 مليون و946 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الشاى جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و63 مليون و627 ألف دولار، فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل مليار و193 مليون و929 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 130 مليون و302 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع واردات كلا من الأبقار والجواميس الحية وبلغت نحو 6 ملايين و620 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 9 ملايين و172 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 2 مليون و552 ألف دولار، يليها واردات اللحوم وبلغت نحو 152 مليون و715 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 148 مليون و925 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 مليون و790 ألف دولار.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن قيمة العجز فى الميزان التجارى وبلغ 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 4.7٪.