شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ ليبدأ الضغط على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، لكننا بحاجة لكسر 0.7755 لتأكيد استمرار الانخفاض.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 0.7755 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.7620 كهدف سلبي أول، بينما يمثل اختراق 0.7835 مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 0.7900 وتمتد إلى 0.8000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي