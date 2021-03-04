شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الاتجاه الصاعد – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة واستقر فوقها، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد ضمن القناة الرئيسية الصاعدة، ليتجه نحو تحقيق أهداف مكاسب جديدة تبدأ عند 66.80 وتمتد إلى 68.00.

وبالتالي، نحن نرجّح سيطرة التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 63.75 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد