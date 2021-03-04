شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستعيد عافيته – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بإيجابية جديدة ليخترق مستوى 61.15 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح يوم أمس ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لزيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 63.76 كهدف إيجابي أول.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 61.10 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 60.00 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد