شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليختبر حاجز 26.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 25.50 كهدف رئيسي.

نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.65 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 27.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط