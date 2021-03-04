شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1720.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ بتسجيل مستويات قاع جديدة، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1692.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1733.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لإجراء تصحيح لحظي صاعد قبل استئناف التداولات السلبية من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1692.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط