شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى المتوسط المتحرك 50، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر للتعافي وتحقيق مزيد من المكاسب، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليشكّل عامل سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2715 سيدفع السعر لمواصلة الارتفاع وتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2850، بينما يمثل كسر 1.2635 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو مناطق 1.2525 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي