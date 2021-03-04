شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز المقاومة – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من اختراق مقاومة القناة الصاعدة ويتحرك فوق حاجز 107.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 107.65 الذي يمثّل محطّتنا الإيجابية التالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 106.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.45 والمقاومة 107.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد