شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 1.4000 يوم أمس، ليبدأ الضغط على دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر في الصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، متأثراً بتشكّل نموذج رأس وكتفين تظهر ملامحه بالصورة.

وبالتالي، كل ما يحتاجه السعر الآن هو كسر 1.3910 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 1.3775 ثم 1.3665 كأهداف سلبية رئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 1.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3840 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط