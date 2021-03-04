شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بكسر مستوى 1.2064 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1976 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 1.2064 والأهم دون 1.2100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط