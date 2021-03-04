شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 8.90، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، وفي ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.66 ومستوى المقاومة 9.05.