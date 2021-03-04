شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك بعد نجاحه في تخطي مستوى المقاومة المحوري 14.00 في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.77% بما يعادل -0.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 16.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.38 ومستوى المقاومة 15.00.