شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يواصل الصعود – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.48% بما يعادل 0.08 نقطة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.25 ومستوى المقاومة 16.96.