شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يرتفع لليوم الخامس– تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العقارية (4020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.88، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 4.97% بما يعادل 0.88 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.88، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 20.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.10 ومستوى المقاومة 20.00.