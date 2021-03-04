شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.06 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.38، ليستهدف مستوى المقاومة 16.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.38 ومستوى المقاومة 16.00.