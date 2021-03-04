شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.16 نقطة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.44 ومستوى المقاومة 18.40.